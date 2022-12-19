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الزراعة: جولة إرشادية على عدة مناحل بمحافظة غزة

19 كانون أول / ديسمبر 2022 12:54

جولة إرشادية على عدة مناحل بمحافظة غزة
جولة إرشادية على عدة مناحل بمحافظة غزة

غزة- الرأي

نفذ قسم الانتاج الحيواني في دائرة إرشاد وخدمات المزارعين بمحافظة غزة، جوله إرشادية على عدد من مربي النحل بالمحافظة.

وجاءت الجولة للإطمئنان على وضع النحل والنحاليين خلال موسم الشتاء، إضافة لرؤية مدى استعدادتهم لاستقبال فصل الشتاء والإنخفاض على درجات الحرارة، وتأثيرها على النحل، وذلك من خلال التدفئة والتحضين للخلايا والاهتمام بالتغذية الداخلية والعناية بالملكات ومكافحة أهم الحشرات التي تصيب النحل واهمها حشرة الفاروا.

يذكر أن هذه الجولة تأتي ضمن المتابعة الدورية لقطاع الانتاج الحيواني، بهدف حماية الحيوانات من بعض الأمراض، والمشاكل التي تلحق به الضرر، إضافة لتعزيز العمل للحصول على منتج سليم صحي وآمن .

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