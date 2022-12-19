الزراعة تتفقد مزارع الخضار وتقدم إرشادات للمُزارِعات بمحافظة غزة

غزة- الرأي

واصلت الإدارة العامة الإرشاد وخدمات المزارعين زياراتها الميدانية والارشادية للمزارعات في المنطقة الشرقية من محافظة غزة، وذلك لمتابعة محاصيل الخضار المزروعة لديهم.

وجرى خلال الجولات الميدانية التي نفذتها الإدارة العامة للإرشاد زيارة عدد من المزارعات لإرشادهم بالمعلومات اللازمة للحصول على محاصيل ذات جودة وإنتاجية عالية.

بدوره، أكدت م. سمر أبو صفية أن العمل الزراعي هو عمل عائلي، والنساء هم نصف المجتمع ولهن دور مهم جداً في جميع جوانب الحياة، مؤمدكداً أن عملهن لا يقتصر على الدور المنزلي بل يتعدى ليصل الى الزراعة والعمل في الحقل.

وأضافت أبوصفية أن الإدارة العامة للارشاد وخدمات المزارعين تراقب عن كثب عملية زراعة ورعاية محاصيل الخضار، وترشد المزارعين بخصوص العمليات الزراعية السليمة وذلك في ظل التغيرات المناخية الملموسة بشكل كبير جدا بالفترة الأخيرة.