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اليازوري يتفقد مزارعي وتجار"الفراولة" شمال القطاع

19 كانون أول / ديسمبر 2022 01:11

اليازوري يتفقد مزارعي وتجار"الفراولة" شمال القطاع
اليازوري يتفقد مزارعي وتجار

غزة- الرأي

نظم وكيل وزارة الزراعة الفلسطينية د.أيمن اليازوري، جولة تفقدية لمزارعي وتجار التوت الأرضي "الفراولة" شمال قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع بدء بموسم قطف الفراولة 2022-2023.

وذكر اليازوري خلال الجولة التي رافقه فيها وفد من مدراء الوزارة، أن مساحة الأراضي المزروعة بالفراولة حوالي 3500دونم، معرباً عن توقعاته بأن يصل الإنتاج هذا الموسم حوالي 11 ألف طن.

في السياق، أوضح اليازوري أن هذا الإنتاج سينعكس على المزارع، ويقدم اسناداً حقيقياً له، لاسيما في ظل ما يعانيه المزارع جراء الاحتلال والحصار المفروض على قطاع غزة.

وأشاد وكيل الوزارة بالمزارع النموذجية لهذا المحصول والتي تعتمد المكافحة الحيوية والزراعة المعلقة، إضافة الى زراعة المساحات المفتوحة، مشيداً بحرص المزارعين على الالتزام بتعليمات الوزارة سواء المخصبات، أو رش المبيدات في مواعيدها وانتظار فترة ما قبل فترة الحصاد، ما ينعكس بالإيجاب على صحة المواطن الفلسطيني.

وأكد وكيل الوزارة بأن الأعوام الأخيرة شهدت تطوراً حقيقياً في زراعة الفراولة، لاسيما زيادة المساحات المزروعة ما يغطي حاجة السوق المحلي وتسويق الفائض لأسواق المحافظات الشمالية.
في غضون ذلك، أشار وكيل الوزارة بوجود حالة اكتفاء عالية في المنتجات الزراعية، مؤكداً بأن الوزارة لا تفتح باب التصدير إلا بعد الوصول لمرحلة الاكتفاء، وما يتم تصديره هو كميات ما وراء الاكتفاء.

 

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