وزارة الأسرى تستقبل مجموعة طالبات من مدرسة إم الفحم الثانوية للبنات

غزة- الرأي

استقبلت وزارة الأسرى والمحررين مجموعة طالبات من مدرسة إم الفحم الثانوية للبنات ضمن برنامج تعريف الجيل بقضية الأسرى داخل سجون الاحتلال.

والتقى الطالبات أ. اسلام عبده مدير الإعلام، والذي بدوره رحب بهذه الزيارة التي تأتي ضمن جهود الوزارة للتعريف بقضية الأسرى وإشراك قطاعات المجتمع للتضامن مع الفئة التي ضحت من أجل أن نحيا بحرية وكرامة.

وشرح عبده معاناة الأسرى داخل السجون الذين يعيشون أوضاعاً صعبة للغاية، بسبب الإجراءات القمعية التي تمارس بحقهم، خاصة الأسيرات والأشبال فهم بحاجة إلى كل صوت حر للدفاع عنهم، مشدداً على أهمية التعريف بقضية الأسرى وتقديم الدعم المعنوي لهم ولذويهم .

وشملت الزيارة اطلاع الطالبات على معرض تراث الحركة الأسيرة ، وبدوره جسد د. عبد الفتاح أبو جهل " مدير الأنشطة والفعاليات " واقع حياة الأسرى داخل السجون من خلال مقتنيات المعرض التي تحاكي الأوضاع المعيشية لهم ، ومشغولات خاصة بأعمال الأسرى ، إضافة الى مكتبة الأسرى والتي تضم تراث الحركة الأسيرة ومخطوطات وأدبيات فكرية.



يشار الى أن الطالبات شاركوا ضمن فعاليات الاعتصام الاسبوعي لذوي الأسرى من أمام مقر الصليب الأحمر الدولي ، وقدم بعض الطالبات كلمات وأبيات أدبية وشعرية تضامنية مع الأسرى .