تعليم غرب غزة تطلق البرنامج الإرشادي للثانوية العامة طموح

غزة- الرأي

أطلقت مدير التربية والتعليم غرب غزة البرنامج الإرشادي لطلبة الثانوية العامة ضمن مشروع طموح، جاء ذلك خلال حفل مهيب أقامته مدرسة بلقيس اليمن الثانوية للبنات، وبحضور مدير عام الإرشاد د.خالد فضة، ومدير التربية والتعليم ا.حمدي الدلو، ومدير الدائرة الإدارية د.خالد المزين، ومدير الدائرة الفنية د.جواد الشيخ خليل، وعدد من رؤساء الأقسام في المديرية ومدراء مدارس الثانوية والمرشدين من مدارس المديرية إضافة إلى مدير مدرسة بلقيس اليمن ا.ناريمان وشاح.

وخلال كلمته عبر د.فضة عن سعادة وزارة التربية والتعليم بمشاركة مديرية غرب غزة ومدارسها برنامجها الرائد والمميز طموح الشي بين أنه يأتي بلمسات رائعة في الجوانب التعليمية والإرشادية والصحية من أجل أن يصل طالب الثانوية العامة إلى بر الأمان، مؤكداً أن هذا البرنامج هو تميز لمديرية غرب غزة منذ انطلاقته.

وفي ختام كلمته شكر جميع القائمين على هذا البرنامج متمنياً أن تكون غرب غزة دائما في الطليعة وفي المراكز المتقدمة كما عودتنا.

وفي كلمته أكد مدير التعليم أ.حمدي الدلو : "أننا اليوم نستكمل فعاليات برنامج طموح الذي انطلقنا فيه من أجل الارتقاء بالطلبة الى مستويات التميز والتفوق والإبداع"، مبيناً إلى مشروع طموح يعمل على ثلاث محاور رئيسة هي المحور التعليمي والإرشادي والصحي.

وبين أ.حمدي الدلو أهمية الجانب الارشادي الذي يهدف إلى العمل على توفير الهدوء النفسي للطالب وتجهيزه والتغلب على حالات الارتباك والتوتر النفسي الذي يصيب هؤلاء الطلبة في مرحلة الثانوية العامة ويساعدهم في ضبط وتنظيم أوقات الدراسة.

ونوه أ.حمدي الدلو إلى ضرورة تكاثف جميع الجهود من أجل الارتقاء بالطالب إلى أعلى المستويات الذي ينعكس على العملية التعليمية بالجانب الإيجابي ووصولها إلى منصات التفوق.

ومن جانبه تحدث أ.محمد الربعي رئيس قسم الإرشاد عن البرنامج الارشادي الذي يسعى إلى اعداد مادة اثرائية للطلبة تساعدهم في تنظيم دراستهم والعمل على اعداد لقاءات ودراسات تساعد في زيادة وعي الطلبة وترفع من مستوى التحصيل العلمي لديهم، كما نوه الى أن هناك برنامج ارشادي لخفض حالة القلق التي تصيب الطلبة في مرحلة الثانوية العامة.

بدورها رحبت مديرة المدرسة بالضيوف جميعاً مثمنة جهود الوزارة والمديرية في دعم مدارس المديرية من أمثال هذه المشاريع التي تساعد في رفعة ورقي الطالب إلى المستويات المنشودة، متمنية لجميع الطالبات التفوق والتميز.

وقد شهد الحفل العديد من الفقرات والكلمات الفنية والهادفة التي قدمتها الطالبات وسط إعجاب الحضور بها.

وفي ختام الحفل حضر وفد التربية والتعليم نموذجاً لدرس ارشادي مصغر في مكتبة المدرسة ضمن مشروع طموح بمشاركة العديد من مدارس المرحلة الثانوية. قدمته المرشدة ا.نرمين الدماّغ من زهرة المدائن الثانوية.