لجنة تسويق المشاريع بالعدل تبدأ أنشطتها بزيارة مؤسسة أمان ماليزيا

غزة- الرأي

استهلت "لجنة تسويق المشاريع" المشكلة من وزارة العدل أعمالها بزيارة مؤسسة أمان ماليزيا للبحث في آفاق التعاون وتعزيز مساهمة مؤسسات المجتمع المحلية والدولية للمشاركة في تقديم أجود خدمة للمجتمع الفلسطيني ومؤسساته الوطنية.

وقام وفد اللجنة بعرض خدمات الوزارة المقدمة للمواطن الفلسطيني وعرض قائمة من المشاريع ومناقشتها، وكذلك استعراض الاحتياجات في الوزارة مع مدير المؤسسة بغزة المهندس عمر صيام، وتقييم مدى قابلية المؤسسة لتبني الأفكار وتسويقها لدى المكتب الرئيسي فرع ماليزيا.

ومن جانبه رحب م. صيام باللجنة مؤكداً على أهمية دور المؤسسات المحلية والدولية في استجلاب التمويل وتسويق الاحتياجات الداخلية في الوطن.

وتتشكل اللجنة من كل من أ. خليل حمادة مدير عام الطب الشرعي والمعمل الجنائي، أ. محمد أبو بركة قائم بأعمال مدير عام وحدة العلاقات الدولية والعامة، م. أحمد حمدية مدير دائرة التخطيط، أ. نور الشوا من قسم العلاقات الدولية والمشاريع.