وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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20 كانون أول / ديسمبر 2022 08:25
غزة- الرأي
أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم:
باحثون يوصون: تجريم التطبيع مع الاحتلال ودعم المقاومة الفلسطينية
15:33قطر: نجاح المونديال نتاج عمل كبير دام 12 عامًا
13:51الدعليس: إطلاق اسم الشهيد أبو حميد على إحدى المدارس بغزة
14:12الأسير أبو حميد.. آخر ضحايا الإهمال الطبي في سجون الاحتلال
14:09"حماد" يؤكد على حوسبة الخدمات الإدارية الصحية
14:53حماس تدعو إلى تعزيز التضامن مع شعبنا ودعم صموده
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