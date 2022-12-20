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حديقة حيوانات سويدية تضطر إلى القضاء على 3 قردة شمبانزي هاربة

20 كانون أول / ديسمبر 2022 08:56

حديقة حيوانات سويدية تضطر إلى القضاء على 3 قردة شمبانزي هاربة
حديقة حيوانات سويدية تضطر إلى القضاء على 3 قردة شمبانزي هاربة

اضطرت حديقة حيوانات سويدية للقضاء على ثلاثة قردة شمبانزي بعد هروبها من أقفاصها، فيما لا يزال الوضع خارج عن السيطرة الخميسبحسب إدارة الحديقة.


وأصيب قرد رابع بطلقة نارية، على ما أوضحت الشركة التي تتولّى إدارة حديقة حيوانات فوروفيك الواقعة على بعد حوالى 200 كيلومتر شمال ستوكهولم.


وقالت الناطقة باسم مجموعة "باركس أند ريزورتس" المسؤولة عن الحديقة أنيكا تروسليوس، في حديث مع وكالة فرانس برس، إنّ "الشمبانزي حيوان قد يطرح مخاطر كثيرة، فوجوده خارج الحديقة يشكّل خطراً على حياة الأفراد".


والأربعاء، فرّت خمسة قردة شمبانزي من أصل سبعة موجودة في حديقة الحيوانات من أقفاصها لأسباب لا تزال مجهولة وأصبحت طليقة في محيط الحديقة.


وأوضحت الإدارة أنّ تخديرها "لم يكن حلاً بديلاً، لأنّ إطلاق سهم مخدر يحتاج إلى أن يكون الشخص قريباً جداً من الحيوان، فضلاً عن أنّ المخدّر يعطي مفعوله بعد عشر دقائق".


وأشارت الإدارة في منشور عبر فيسبوك ظهر الخميس إلى أنّ القردة الأربعة التي لا تزال حيّة موجودة في القسم المخصص للقردة لكنّها لم تجر إعادتها إلى أقفاصها.


وتابعت "هذا يعني أننا لا يمكننا السماح للأشخاص بالتنقل داخل الحديقة وأننا في حالة تيقظ مستمرة".


والحديقة مغلقة خلال هذا الموسم إلا أن العاملين فيها كانوا متواجدين لدى وقوع الحادث.

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