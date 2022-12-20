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شباب الخليل يتفوق على شباب السموع في افتتاح بطولة الشهيد فهد القواسمة

20 كانون أول / ديسمبر 2022 09:07

شباب الخليل يتفوق على شباب السموع في افتتاح بطولة الشهيد فهد القواسمة
شباب الخليل يتفوق على شباب السموع في افتتاح بطولة الشهيد فهد القواسمة

المركز الإعلامي لنادي شباب الخليل: وسط حضور جماهيري افتتحت بطولة الشهيد فهد القواسمة التي ينظمها نادي شباب الخليل على ملعب الحسين بن علي في المدينة بمشاركة 6 فرق، وهي نادي جبل المكبر وشباب السموع وترجي واد النيص وشباب يطا وجمعية الشبان المسلمين وشباب الخليل.

تأتي هذه البطولة ضمن الاستعداد لمرحلة الإياب من دوري المحترفين الفلسطيني والتي ستنطلق مع مطلع الشهر القادم بعد فترة التوقف ما بين المرحلتين، وترى الفرق المشاركة أن بطولة الشهيد القواسمة تعد فرصة جيدة لاختيار اللاعبين الجدد، والوقوف التشكيلة الأساسية، وزيادة اللياقة البدنية قبل أيام من انطلاق مرحلة الإياب  

وفي المباراة الافتتاحية تفوق فريق شياب الخليل على فريق شباب السموع بخمسة أهداف مقابل هدفين، تناوب على تسجيلها كل من محمود أبو وردة مع بداية الشوط الأول، وموسى ترابين الذي سجل هدفين في الربع الأول من المباراة، وأضاف نيوكلاس زيدان الهدف الرابع في الدقيقة 40، واختتم خواكين عبد الله أهداف العميد مع نهاية الشوط الأول، لينتهي الشوط بتقدم الشباب بخمسة أهداف نظيفة.

ومع بداية الشوط الثاني ضغط السموع لتقليص النتيجة، في الوقت الذي عمل فيه رائد عساف المدير الفني لنادي شباب الخليل على تغيير عدد من اللاعبين للوقوف على مستوياتهم الفنية، وفي الدقيقة 65 أحرز السموع الهدف الأول عن طريق المدافع معتز النتشة، قبل أن يضيف اللاعب ليث خروب هدفا ثانيا من ضربة حرة مباشرة، فيما أضاع اللاعب ساري جاد الله ركلة جزاء تصدى لها الحارس البديل عبد الصمد أبو سنينة، لينتهي اللقاء بفوز العميد.

وكانت اللجنة الفنية للبطولة قد اختارت قلب الدفاع اللاعب موسى سليم كأفضل لاعب في المباراة

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