وصول منتخب الأرجنتين إلى بوينس أيرس واستعدادات للاحتفال مع الملايين

وصلت الطائرة التي تقل منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم 2022 وقائده ليونيل ميسي إلى مطار إيسيسا الدولي في بوينس أيريس عائدة من قطر.

وبعد فوزهم على فرنسا في نهائي كأس العالم في مباراة مشوقة، سيمضي اللاعبون ليلتهم في مجمع تدريب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قرب المطار حيث ينتظرهم آلاف المشجعين للترحيب بهم.

ثم سيبدأون جولة في وسط العاصمة اعتبارا من ظهر الثلاثاء بالتوقيت المحلي، حيث من المرتقب أن يستقبلهم الملايين في الشوارع مع إعلان عطلة رسمية في البلاد.

ميسي الذي سجل هدفين خلال مباراة النهائي، كان أول لاعب ينزل من الطائرة حاملا كأس البطولة وبعده مباشرة مدرب المنتخب ليونيل سكالوني.

بعدهما نزل المهاجم جوليان الفاريز الذي سجل أربعة أهداف خلال مونديال قطر.

ووضعت صورة لميسي على ذيل الطائرة مع عبارة “فريق واحد، بلد واحد، حلم واحد”.

نزل اللاعبون من الطائرة وشقوا طريقهم على سجادة حمراء وصولا إلى حافلة مكشوفة على وقع أغنية “Muchachos” الخاصة بهم لكأس العالم التي أدتها فرقة لا موسكا.

وغادرت الحافلة بعيد ذلك الى مجمع التدريب.

(أ ف ب)