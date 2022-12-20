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ونعت الأسير أبوحميد

التعليم لـ"الرأي": العملية التعليمية تسير بشكل طبيعي ولا تعليق للدوام

20 كانون أول / ديسمبر 2022 09:43

غزة- الرأي

قالت وزارة التربية والتعليم في غزة، إن العملية التعليمية داخل مدارسها وكافة مرافقها تسير بشكلها الطبيعي اليوم ولا يوجد إضراب.

وأوضح مدير عام العلاقات العامة في وزارة التربية والتعليم أحمد النجار لـ"الرأي"، اليوم الثلاثاء، أن كافة مدارس قطاع غزة للفترتين الصباحية والمسائية، ستعمل بشكل طبيعي حتى نهاية الدوام اليومي المعتاد، دون أي تعليق أو إضراب.

ونعى النجار الأسير ناصر أبو حميد، الذي استشهد صباح اليوم في سجون الاحتلال، مبيناً

 أنه سيتم إلغاء الفقرات الفنية في حفل المعلم المتميز الذي ستقيمه الوزارة اليوم حدادًا على روح الشهيد "أبو حميد".

وكان الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين: أعلن صباح اليوم الإضراب في كل مدارس فلسطين انتصارًا للشهيد الأسير ناصر أبو حميد وذلك بعد الحصة الثالثة.

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