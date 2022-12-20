التنمية البشرية تعقد دورة تدريبية بعنوان مهارات الجراحة الأساسية

غزة-الراي

نفذت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية دورة جديدة في مهارات الجراحة الأساسية استهدفت 16 طبيبا وطبيبة من الأطباء الملتحقين ببرنامج البورد الفلسطيني من التخصصات الجراحية المختلفة المستوى الأول والثاني ، وذلك استكمالاً لدورات مهارات الجراحة الأساسية والتي تنفذها الإدارة باعتبارها مركز تدريبي معتمد من الكلية الملكية للجراحين في بريطانيا.

ويهدف البرنامج الذي تدعمه مؤسسة MAP UK لرفع كفاءة أطباء التخصصات الجراحية وتوفير أعلى مستويات الأمان والسلامة للمرضى، ويحسن من العملية التعليمية والتدريبية في برامج الجراحات المختلفة وتم تجهيز قاعات تدريب على قدر كافِ من الجودة والكفاءة، وبواسطة أدوات تحاكي الواقع البشري حيث يتم التدريب بواقع يومين متتاليين يتخلله محاضرات نظرية وعملية.

ويحاضر في البرنامج التدريبي نخبة من الجراحين المعتمدين من الكلية الملكية للجراحين في بريطانيا بإشراف وتنسيق كل من د. ناصر رضوان، ا. سامي جبر.