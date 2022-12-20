وكالة الرأي الفلسطينية "حماد" يؤكد على حوسبة الخدمات الإدارية الصحية وكالة الرأي الفلسطينية الدعليس: إطلاق اسم الشهيد أبو حميد على إحدى المدارس بغزة وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تعقد الاجتماع الأول للجنة تقييم أفضل مبادرة خيرية فردية وكالة الرأي الفلسطينية كشف المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح غداً وكالة الرأي الفلسطينية وفد من وزارة العمل يزور معرض الطبق الخيري بمعهد الأمل للأيتام وكالة الرأي الفلسطينية العدل تنعي الأسير الشهيد "أبو حميد" مؤكده أنه مسيرته النضالية تدرّس للأجيال وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة الاقتصادية بالتشريعي تتفقد مصادر المياه الجوفية ومحطات التحلية وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تنظم يوم ترفيهي لأبناء نزلاء مراكز التأهيل والإصلاح وكالة الرأي الفلسطينية طوارئ مجمع الشفاء تقدم خدماتها لقرابة (26) ألف مريض خلال نوفمبر وكالة الرأي الفلسطينية العدل تناقش اعتماد نظام مالي للنقابات
أخبار » الأخبار الحكومية

التنمية البشرية تعقد دورة تدريبية بعنوان مهارات الجراحة الأساسية

20 كانون أول / ديسمبر 2022 09:58

111
111

غزة-الراي 

 نفذت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية دورة جديدة في مهارات الجراحة الأساسية استهدفت 16 طبيبا وطبيبة من الأطباء الملتحقين ببرنامج البورد الفلسطيني من التخصصات الجراحية المختلفة المستوى الأول والثاني ، وذلك استكمالاً لدورات مهارات الجراحة الأساسية والتي تنفذها الإدارة باعتبارها مركز تدريبي معتمد من الكلية الملكية للجراحين في بريطانيا.

ويهدف البرنامج الذي تدعمه مؤسسة MAP UK لرفع كفاءة أطباء التخصصات الجراحية وتوفير أعلى مستويات الأمان والسلامة للمرضى، ويحسن من العملية التعليمية والتدريبية في برامج الجراحات المختلفة وتم تجهيز قاعات تدريب على قدر كافِ من الجودة والكفاءة، وبواسطة أدوات تحاكي الواقع البشري حيث يتم التدريب بواقع يومين متتاليين يتخلله محاضرات نظرية وعملية.

ويحاضر في البرنامج التدريبي نخبة من الجراحين المعتمدين من الكلية الملكية للجراحين في بريطانيا بإشراف وتنسيق كل من د. ناصر رضوان، ا. سامي جبر.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

باحثون يوصون: تجريم التطبيع مع الاحتلال ودعم المقاومة الفلسطينية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟