طوارئ الاوروبي يقدم خدماته الصحية ل 6787 حالة خلال نوفمبر الماضي

غزة-الرأي

أكد رئيس قسم الطوارئ والحوادث في مستشفى غزة الأوروبي د. عبد الله حمدان أن نسبة حالات الباطنة المترددة على أقسام الطوارئ في المستشفى زادت خلال الأسبوعين الماضيين بنسبة أكثر من 88% عن مثيلاتها في الشهر الماضي.

وعزا سبب ارتفاع أعداد حالات الباطنة لدى الكبار والأطفال الى انتشار الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي ومنها الأنفلونزا الموسمية، مشيراً إلى أن كثير من حالات الباطنة التي يتم استقبالها يومياً -لاسيما في الأسبوعين الماضيين-هي حالات مصابة بالتهابات الجهاز التنفسي العلوي الحاد.

وبين د حمدان أن التقرير الذي يعده رئيس قسم خدمات المرضى أ. رائد عبد الرازق أظهر أن أقسام الطوارئ والحوادث بالمستشفى الأوروبي، استقبلت خلال شهر نوفمبر الماضي 6787 حالة من الكبار، منهم 3555 حالة جراحية في تخصصاتها المختلفة و3232 حالة باطنة، وعن حالات الباطنة تحديدا أشار إلى أنها وصلت في النصف الأول من شهر ديسمبر الجاري إلى أكثر من 2900 حالة، بزيادة قدرها 88% عن النصف الأول من الشهر الماضي، وكذلك فان حالات الأطفال قد بلغت في النصف الأول من شهر ديسمبر الجاري إلى 3200 بزيادة قدرها 60% عن النصف الأول من الشهر الماضي، حيث كان عدد حالات الأطفال المترددة على قسم الطوارئ طوال شهر نوفمبر 5319 حالة.

وأضاف:" تقوم طواقمنا الصحية بإجراء فحص للحالات وتسجيل العلامات الحيوية لديهم مثل درجة حرارة الجسم وضغط الدم ونسبة الأكسجين بالدم، ليتم بعدها تصنيف الوضع الصحي للحالات وعليه فان غالبية الحالات تعتبر بسيطة إلى متوسطة".

ودعا د. حمدان الى التزام المواطنين بسبل الوقاية والتوجه لأقرب مركز صحي عند المعاناة من ارتفاع درجة حرارة الجسم وسعال جاف وهزال وضعف عام وإسهال.

ونوّه د. حمدان إلى أن وزارة الصحة بغزة وجهّت نصائح للمصابين وتتمثل في تناول خافض الحرارة في حال ارتفاع درجة الحرارة أو آلام العضلات، والإكثار من شرب السوائل الدافئة، تناول الحمضيات لاحتوائها على فيتامين (سي) المعزز المناعة، المحافظة على النظافة الشخصية ونظافة الأيدي، تغطية الأنف والفم عند العطس أو السعال، وتجنب الاختلاط بالآخرين لمنع نقل العدوى، ومراجعة المستشفى في حال الشعور بضيق التنفس.