"العمل "تبحث التعاون المشترك مع حاضنة إنصاف القانونية

غزة-الراي

استقبل د. شادي حلس مدير وحدة علاقات العمل، اليوم الثلاثاء ، وفداً من حاضنة إنصاف القانونية برئاسة د. نضال جرادة.



وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بالشكاوى والقضايا العمالية، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات السوابق القضائية فيما يتعلق بالحقوق العمالية.



وخلص اللقاء إلى الاتفاق بين الجانبين على تبني الحاضنة عدد من الشكاوى العمالية التي تسفر جهود الحلول الودية إلى تسويتها ، والتوجه بها إلى القضاء ومتابعتها لدى المحكمة المختصة، كما تم الاتفاق على تنفيذ عدد من الفعاليات والأنشطة خلال الفترة المقبلة.

