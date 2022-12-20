سلطة المياه تنظم يوماً علمياً حول "تداعيات التغيُّر المناخي على الوضع البيئي"

غزة-الراي

نظمت سلطة المياه وجودة البيئة بالتعاون مع كلية الدراسات المتوسطة في جامعة الإسراء يومًا علميًا بعنوان "تداعيات التغيُّر المناخي على الوضع البيئي في قطاع غزة"، في حرم الجامعة الرئيسي بمدينة الزهراء، بحضور كلاً من رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د. يوسف إبراهيم و د. علاء مطر نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، ود. عبد الفتاح قرمان عميد كلية الدراسات المتوسطة، ولفيف من الأساتذة والباحثين.

بدوره، اكد د. علاء مطر بالحضور، على ضرورة اهتمام جميع المراكز البحثية والعلمية بتداعيات التغيُّر المناخي التي ستؤثر على حياة البشرية جمعاء.

من جهته، طالب الدكتور يوسف إبراهيم بالمزيد من الأيام والندوات العلمية التي تطرح الأسئلة وتقدم الإجابات لها، وتضع المسؤول أمام قراءة علمية للمرحلة القادمة.

وبيَّن د. إبراهيم مدى تأثير التغيُّر المناخي على البيئة وعلى المحاصيل الزراعية وكمية الأمطار، وتأثير كل ذلك على مستوى الجفاف والزراعة والبنية التحتية، مشددا على أهمية نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه، والدفاع عن حقوقه في بيئة آمنة وسليمة ، متمنياً أن تخرج توصيات واضحة لصانع القرار من خلال هذا اليوم العلمي"، شاكرًا جامعة الإسراء على حسن الاستضافة وأخذ الخطوة نحو عرض مثل هذه المشاكل التي تواجه مجتمعنا الفلسطيني.

من جانبه، أكد د. عبد الفتاح قرمان على اهتمام العالم أجمع بظاهرة التغيُّر المناخي وتأثيراته على الوضع البيئي.

الجدير بالذكر أن اليوم العلمي تضمن جلستين علميتين ناقشتا التأثيرات البيئة للتغيُّر المناخي وتأثيره على الموارد الطبيعية، من خلال 6 أوراق علمية.

من ضمن الأوراق العلمية ، ورقة مدير دائرة التوعية في سلطة المياه وجودة البيئة م.خالد أبو غالي والذي تحدث فيها عن أزمة المياه في قطاع غزة وأثر التغير المناخي عليها بالاضافة الى أبرز مصادر المياه المحلية في 2021م، واحتياجات قطاع غزة المائية خلال عام 2021 كما تم التركيز من خلال الورقة العلمية على انعكاسات التغير المناخي بالجوانب البيئية والمائية.

