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"التعليم "تبحث آفاق التعاون مع مؤسسة VENTO الإيطالية

20 كانون أول / ديسمبر 2022 10:14

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غزة-الرأي 
بحثت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة آفاق التعاون المشترك مع مؤسسة رياح الأرض الإيطالية VENTO.


جاء ذلك خلال لقاء عُقد بمقر الوزارة بغزة بمشاركة الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير د. أحمد أبو ندا، ومدير عام التخطيط والتطوير أ. عائد الربعي، ومدير دائرة المشاريع م. خلدون محمد، ومدير مكتب مؤسسة رياح الأرض الإيطالية VENTO م. محمد مليحة، ود. محمد أصلان رئيس قسم المتابعة


ورحّب الوكيل المساعد بممثل مؤسسة رياح الأرض مؤكدًا على الدور المهم والفاعل لكافة الشركاء والأطراف في المؤسسة لدعم البرامج التعليمية، لافتاً إلى أن الوزارة تحرص على تحقيق عناصر الاستدامة في البرامج والمشاريع.


وأثنى د. أبوندا على الجهود التي تبذلها المؤسسة في خدمة كافة شرائح الطلبة مؤكداً على تسهيل مهام المؤسسة مع الإدارات المختصة عند بدء التنفيذ لأية مشاريع لاحقة.


بدوره، ثمن م. مليحة جهود وزارة التعليم، واستعرض أهم الجوانب والتدخلات لمؤسسة رياح الأرض الإيطالية VENTO خلال الفترة السابقة مع التأكيد على الاستمرار في تقديم كل ما يمكن لخدمة العملية التعليمية.
 

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