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المستشفى الأوروبي يجري عملية دقيقة فوق الحبل الشوكي لمريض

20 كانون أول / ديسمبر 2022 10:21

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غزة-الرأي 

 أجرى الطاقم الطبي بقسم جراحة الأعصاب عملية جراحية دقيقة فوق الحبل الشوكي لمريض كان يعاني من ضعف باليد اليمنى. وأوضح رئيس وحدة جراحة الأعصاب د. حازم ماضي أن المريض الذي يبلغ من العمر 14 عاماً تم تحويله من قبل د. اياد حسين رئيس قسم باطنة أعصاب بمجمع ناصر طبي بعد الاشتباه بوجود ورم أو نزيف دموي على الحبل الشوكي.

وأكد أنه وبعد اجراء الإجراءات التشخيصية اللازمة تقرر اجراء عملية جراحية للمريض، وتم من خلالها ازالة التجمع الدموي الذي تم اكتشافه فوق الحبل الشوكي.

وأشار د. ماضي إلى أن العملية تكللت بالنجاح وتمكن المريض من مغادرة المستشفى، معربا عن شكره لكل من د. اياد حسين ود. جهاد حسنين الذي شاركه بإجراء العملية، ولطواقم التمريض والتخدير ولجميع الطواقم التي ساهمت في نجاح العملية.

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