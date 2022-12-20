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المستشفى الاوروبي يجري 739 عملية جراحية خلال نوفمبر الماضي

20 كانون أول / ديسمبر 2022 10:23

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غزة-الرأي 

أجرت الطواقم الطبية الجراحية بمستشفى غزة الأوروبي 739 عملية جراحية خلال شهر نوفمبر المنصرم. وأوضح التقرير الاحصائي الذي أعده أ. رائد عبد الرازق رئيس قسم خدمات المرضى أنه من بين العمليات 80 عملية وصفت بأنها نوعية وذات مهارة، إلى جانب 174 عمليات كبرى.

وذكر التقرير أن مجمل عدد العمليات المتوسطة بلغ 190 عملية، فيما بلغ مجمل العمليات الصغرى 295 عملية جراحية. وشهد الشهر الماضي اضافات مميزة على صعيد العمليات الجراحية التي أجرتها الطواقم الطبية الجراحية بالمستشفى من حيث تدفق الوفود الطبية والتي كثفت وزارة الصحة من استجلابها بالشراكة مع عدد من المؤسسات الدولية والمحلية بهدف مساعدة المرضى.

يذكر أن المستشفى الأوروبي استقبل العديد من الوفود من تخصصات مختلفة خلال الأيام السابقة والتي عملت يد بيد مع الطواقم المحلية في اجراء العمليات.

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