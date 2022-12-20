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المستشفى الأوروبي يستقبل وفد من مؤسسة جايكا اليابانية

20 كانون أول / ديسمبر 2022 10:26

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غزة-الراي 

استقبل مستشفى غزة الأوروبي وفد من الوكالة الدولية للتعاون الدولي "جايكا"، وذلك في إطار تطوير وتعزيز الخدمات الطبية والتشخيصية داخل المستشفى، بحضور وفد من الادارة العامة للمستشفيات برئاسة أ.هانى حمادة مدير العمليات والعيادات الخارجية ومدير التصوير الطبي أ. ابراهيم عباس، وعدد من مدراء الدوائر والأقسام المعنية بالمستشفى.

وأكد المدير الطبي د. اتحاد شبير أن المؤسسة اليابانية جايكا والشعب الياباني والحكومة اليابانية لهم دور كبير في دعم مؤسسات وزارة الصحة بالأجهزة الطبية الهامة، مثمنا جهودهم في تعزيز وتطوير القطاع الصحي وتجويد الخدمات بما يسهل تقديم الخدمة الصحية للمرضى في قطاع غزة.

بدوره ،أوضح مدير دائرة الهندسة والصيانة م. علاء أبو عودة ان الاجهزة هي عباره عن أجهزة تصوير طبية كبرى مثل جهاز التصوير الطبي الطبقي CT وأجهزة الاشعة الرقمية ومعدات وأنظمة المغسلة المركزية في المستشفى.

وتم التوافق على الأجهزة الطبية التي من الممكن توفيرها عبر مؤسسة جايكا، ومواصفات هذه الأجهزة نظرا لأهمية توفير هذه الأجهزة في تطوير وتجويد خدمات التشخيص الطبي.

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