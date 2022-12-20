الصحة بصدد إطلاق برنامج القومسيون الالكتروني لسرعة إنجاز المعاملات

غزة-الراي

أوضح د.علاء المدهون مدير دائرة القومسيون الطبي بوزارة الصحة، أن الوزارة بصدد إطلاق برنامج القومسيون الالكتروني الذي سيساهم بسرعة وسلاسة إنجاز المعاملات ضمن واحدة من أهم الخدمات الالكترونية المستحدثة بالتعاون مع وحدة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في ديوان الموظفين العام.

وبين د. المدهون أن البرنامج سيخضع لعملية مراجعة أولية عبر إتمام معاملات منتظرة في القومسيون الطبي عبر صفحاته الالكترونية المختلفة والتأكد من الوصول لها بشكل سهل، الى جانب التبليغ عن أية ملاحظات حول المعاملات حال وجودها.

وأكد أ.محمود حماد مدير عام الشؤون الادارية أن إطلاق برنامج القومسيون في نسخته الالكترونية، يمثل نقلة نوعية ويأتي استكمالاً لخطة التحول الالكتروني الشاملة التي تعمل وزارة الصحة على تنفيذها خلال الأعوام القادمة، والتي سيكون لها الأثر الكبير في توفير الوقت والجهد وزيادة مستوى التنسيق والمتابعة في مختلف الدوائر الحكومية بما ينعكس ايجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للموظفين الجٌدد.