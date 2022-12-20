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الصحة تطلق مشروع الأسبوع الفندقي داخل مستشفيات وزارة الصحة

20 كانون أول / ديسمبر 2022 10:39

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غزة-الراي

أطلقت دائرة الخدمات الفندقية في الادارة العامة للشؤون الادارية بالشراكة مع مجمع الشفاء الطبي مشروع الأسبوع الفندقي داخل مستشفى الشفاء كنموذج للمشروع من أجل الارتقاء بواقع الخدمات الفندقية المقدمة لمتلقي الخدمة في مرافق وزارة الصحة، بحضور بحضور كلا من د.حسن اللوح نائب مدير عام المجمع، وأ.عمر تنيرة مسير دائرة الخدمات الفندقية، وأ.نعيم البنا مسؤول العلاقات العامة،أ.سليمان العديني رئيس قسم مكافحة العدوى،أ.آدم الوحيدي رئيس قسم الخدمات الفندقية .

بدوره، أكد أ.عمر تنيرة مكلف بتسيير دائرة الخدمات الفندقية أن انطلاق اسبوع المعايشة الميدانية داخل مجمع الشفاء الطبي للاطلاع على واقع وجودة الخدمات وتقييمها من خلال عمل دراسة شاملة في الميدان تهدف لتطوير الاداء وتجويد الخدمة المقدمة في وزارة الصحة ووضع خطة عمل شاملة لعام 2023 ترقى بالمستوى المطلوب وتواكب تطلعات متلقي الخدمة في المؤسسات الصحية.

وأوضح أ. تنيرة أن دائرته تسعى دائما الى تعزيز الشراكة والعلاقة مع شركات النظافة والتأكيد على جودة الخدمات الفندقية من أجل الوصول لأفضل خدمة صحية يتمتع بها المواطن الفلسطيني تشمل رفع مستوى النظافة ومكافحة العدوى، الارتقاء بخدمات الغسيل والتغذية والاهتمام بالمساحات الخضراء وغيرها من الأعمال الفندقية.

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