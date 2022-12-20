مدير عام الجمارك بوزارة المالية ينظم جولة تفقدية بالمعابر

غزة-الراي

نظم مدير عام الجمارك والمكوس بوزارة المالية أ.محمود العقاد برفقة مدراء الجمارك جولة تفقدية بالمعابر، لمتابعة سير العمل.



وزار الوفد قسم المتابعة لمتابعة مهامه، إضافة لجولة على معبر رفح البري للتأكد من سلامة الإجراءات المالية المتبعة مع المسافرين.



بدوره، أشاد العقاد بجهود موظفي وزارة المالية بالمعابر، داعياً لبذل المزيد من الجهود وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور.



وخلال الجولة التفقدية اطلع العقاد والوفد المرافق معه على آليات العمل بمعبر كرم أبو سالم التجاري، مشددين على ضرورة التسهيل على التجار والمكلفين والعمل على سرعة إتمام اجراءاتهم الجمركية.



وعقد العقاد اجتماعاً حضره نائبه أ.جمال الزيان ومدراء الجمارك بالمعابر أ.محمد قريق، أ.أحمد المصري، أ.اياد مرتجى، إضافة لمدير دائرة المعابر بالإدارة العامة لضريبة القيمة المضافة أ.محمد السقا، ومدير دائرة الرقابة أ.محمد البريم للتباحث في آليات العمل بالمعابر وتطويرها بما يساهم في تجويد الخدمات.

