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مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني يتسلم أدوية وعلاجات لمرضى الأورام

20 كانون أول / ديسمبر 2022 11:32

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غزة-الراي 

تسلم مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني أدوية تخصصية لمرضى الأورام بتبرع كريم من المستشفى الأهلي العربي ومستشفى اوغستا فكتوريا ومؤسسة مريم لمكافحة السرطان، وذلك خلال زيارة وفد وممثلين عن المؤسسات الداعمة.

وضم الوفد ممثلا عن المستشفى الأهلي العربي كلا من الدكتور ماهر عياد المدير الطبي وأ.سميرة فرح المدير الإداري والمالي. وأكد د.سكيك على عمق وصدق العلاقة مع إدارة المستشفى الأهلي العربي باعتبارها الركيزة الأساسية لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية والتوعوية لمرضى قطاع غزة، والذي يأتي تأكيدا لتقديم خدماتها الصحية والتوعية لمرضى قطاع غزة، مثمنا جهودهم ودورهم كأحد مكونات المجتمع المحلى المساند والداعم والرافد للمستشفيات في قطاع غزة.

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