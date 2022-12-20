وزارة الزراعة تنظم جولة إرشادية لمربي الاغنام بخانونيس

غزة-الرأي

نفذ قسم الانتاج الحيواني في دائرة الارشاد وخدمات المزارعين جولة ميدانية ارشادية على مربي الاغنام في منطقة المواصي بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتأتي الجولة ضمن سياسة وزارة الزراعة للنهوض بالقطاع الزراعي ومنها قطاع الاغنام .



من جانبه، أشار م.أسعد ابوطعيمة رئيس قسم الانتاج الحيواني الى عمليات الرعاية والتربية خلال الشهور القادمة، لاسيما في فصل الشتاء، إضافة الى تاهيل المَزارع وتجهيزها لتجنب أي عارض خلال فصل الشتاء.



وأكد أبوطعيمة على ضرورة متابعة التحصينات الدورية اللازمة، وتحصين الأغنام ضد الامراض خلال هذه الفترة من التربية.



في سياق متصل ،شدد " ابوطعيمة" على اهمية التغذية خلال هذه الفترة، والاهتمام بالدفع الغذائي للاغنام للحصول على انتاج جيد.

