وكالة الرأي الفلسطينية "حماد" يؤكد على حوسبة الخدمات الإدارية الصحية وكالة الرأي الفلسطينية الدعليس: إطلاق اسم الشهيد أبو حميد على إحدى المدارس بغزة وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تعقد الاجتماع الأول للجنة تقييم أفضل مبادرة خيرية فردية وكالة الرأي الفلسطينية كشف المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح غداً وكالة الرأي الفلسطينية وفد من وزارة العمل يزور معرض الطبق الخيري بمعهد الأمل للأيتام وكالة الرأي الفلسطينية العدل تنعي الأسير الشهيد "أبو حميد" مؤكده أنه مسيرته النضالية تدرّس للأجيال وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة الاقتصادية بالتشريعي تتفقد مصادر المياه الجوفية ومحطات التحلية وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تنظم يوم ترفيهي لأبناء نزلاء مراكز التأهيل والإصلاح وكالة الرأي الفلسطينية طوارئ مجمع الشفاء تقدم خدماتها لقرابة (26) ألف مريض خلال نوفمبر وكالة الرأي الفلسطينية العدل تناقش اعتماد نظام مالي للنقابات
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة الزراعة تنظم جولة إرشادية لمربي الاغنام بخانونيس

20 كانون أول / ديسمبر 2022 11:35

111
111

غزة-الرأي 
نفذ قسم الانتاج الحيواني في دائرة الارشاد وخدمات المزارعين جولة ميدانية ارشادية على مربي الاغنام في منطقة المواصي بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وتأتي الجولة ضمن سياسة وزارة الزراعة للنهوض بالقطاع الزراعي ومنها قطاع الاغنام .


من جانبه، أشار م.أسعد ابوطعيمة رئيس قسم الانتاج الحيواني الى عمليات الرعاية والتربية خلال الشهور القادمة، لاسيما في فصل الشتاء، إضافة الى تاهيل المَزارع وتجهيزها لتجنب أي عارض خلال فصل الشتاء.


وأكد أبوطعيمة على ضرورة متابعة التحصينات الدورية اللازمة، وتحصين الأغنام ضد الامراض خلال هذه الفترة من التربية.


في سياق متصل ،شدد " ابوطعيمة" على اهمية التغذية خلال هذه الفترة، والاهتمام بالدفع الغذائي للاغنام للحصول على انتاج جيد.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

باحثون يوصون: تجريم التطبيع مع الاحتلال ودعم المقاومة الفلسطينية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟