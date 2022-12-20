وفد عشائري من عائلة " عياد" يشيد بأداء الطواقم الطبية بالشفاء الطبي

غزة-الرأي

أشادت عائلة " عياد" صباح اليوم بالجهود العظيمة التي تبذلها إدارة المجمع والطواقم الطبية، وذلك خلال زيارة وفد عشائري من العائلة لإدارة المجمع، حيث كان في استقبالهم د. حسن اللوح المدير الطبي وأ. رامي مهنا المدير الإداري والمالي. ورحب د. حسن اللوح بزيارة الوفد العشائري والتي تأتي في إطار الدعم المعنوي للطواقم الطبية التي لا تدّخر جهدا وتبذل قصارى جهدها لخدمة المرضى ومساعدة المواطنين رغم المعيقات التي يعاني منها القطاع الصحي.

وأكد على أهمية لجان الإصلاح والمخاتير والوجهاء في نقل الرسالة الإنسانية التي تقوم بها كافة الطواقم الطبية من أجل التخفيف عن أبناء شعبنا، وأن هذه الزيارة تدل على صدق الانتماء وقوة الترابط بين شرائح المجتمع الفلسطيني.

وعبر الوفد عن فخره الكبير بالخدمات الطبية التي تقدمها الطواقم الطبية، إضافة إلى المعاملة الحسنة التي يتلقونها، معربين عن فخرهم العظيم بكافة الجهود المبذولة من أجل التخفيف عن المرضى.