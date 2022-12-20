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الصحة تنظم ورشة عمل حول إدارة الإصابات الجماعية لعام 2023

20 كانون أول / ديسمبر 2022 11:45

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غزة-الرأي

 نظمت دائرة الطوارئ بوزارة الصحة وبالشراكة ودعم من منظمة الصحة العالمية ورشة عمل حول مشروع إدارة الإصابات الجماعية في المستشفيات بعنوان" إنجازات وتطلعات لعام 2023"، وذلك لاستعراض ما تم إنجازه خلال عام 2022 وماهي التطلعات والمخططات التي سيتم إنجازها خلال عام 2023، بحضور د.محمد زقوت مدير عام المستشفيات ونائبه د.أيمن الفرا ومدراء المستشفيات ورؤساء اقسام الطوارئ وممثلي لجان الطوارئ بالمستشفيات.

وأكد د. محمد زقوت مدير عام المستشفيات خلال كلمته الافتتاحية على أهمية هذه الورشة والتي تأتي استكمالا لتدخلات الصحة العالمية في هذا الملف شملت بناء خطط وتدريبات وتغييرات بسيطة في البنية التحتية لطوارئ المستشفيات، موجها شكره لمنظمة الصحة العالمية على انجازاتهم في هذا الملف واستجابتهم لاحتياجات أقسام الطوارئ التي ساهمت في الاستجابة الفعالة والسريعة لحوادث الإصابات الجماعية.

من جانبه، استعرض د. محمد العطار مدير دائرة الطوارئ بإدارة المستشفيات تقييم تنفيذ خطة MCM تقييم تدخلات WHO في أقسام الطوارئ في المستشفيات، لافتا الى أنه ومن المقرر تنفيذ عدة زيارات ميدانية للمستشفيات والوقوف على خطط واحتياجات كل مستشفى وإجراءات التنفيذ بالمشاركة مع ممثلين عن WHO خلال العام القادم.

كما واستعرض ممثلي الصحة العالمية خطتهم لعام 2023 وتطلعاتهم لتنفيذها خلال جدول زمني محدد، والتي شملت خطتهم استكمال تدريب الطواقم الطبية في الطوارئ، وأقسام المستشفيات على إدارة الإصابات الجماعية في المستشفيات، وتنفيذ التعديلات البسيطة على البنية التحتية لأقسام الطوارئ التي تضمن سير خطط إدارة الإصابات الجماعية بالمستشفيات حسب المفاهيم التي تم التدريب عليها، وأيضا تنفيذ مناورة حية لسيناريوهات متوقعة الحدوث.

وأكد د. العطار على أهمية هذه الورشة موجها شكره لمنظمة الصحة العالمية WHO على دعمهم واستجابتهم في تنفيذ هذه الدورات النوعية.

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