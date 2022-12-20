"الشرطة المجتمعية" تُنـهي عدة خلافات مالية بمحافظة خانيونس

غزة-الرأي

أنهت دائرة الشرطة المجتمعية بمحافظة خان يونس 19 خلافات مالية بقيمة "52.850" شيكل و1150 دولار، ومصاغًا ذهبًا بقيمة ألف دينار، خلال الأسبوع الماضي.

وأشار الرائد إبراهيم السنوار مدير الشرطة المجتمعية في محافظة خانيونس أنه تم استقبال عدة شكاوى من المواطنين على إثر خلافات مالية ومعاملات تجارية بينهم.

ولفت إلى أنه تم جمع أطراف الخلاف والاستماع لأقوالهم، وطرح العديد من الحلول، حيث تم التوصل لاتفاق، والتنازل عن الشكاوى حسب الأصول.

وأكد السنوار أن الشرطة المجتمعية تواصل جهودها في حل النزعات بين المواطنين وتقريب وجهات النظر في إطار المحافظة على النسيج المجتمعي.

