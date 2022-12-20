السلامة المهنية بالصحة تنظم ورشة عمل حول دليل الحرف والصناعات

غزة-الرأي

نظمت دائرة صحة البيئة والسلامة المهنية بالإدارة العامة للرعاية الأولية بوزارة الصحة ورشة عمل بعنوان "مراجعة ومناقشة دليل الحرف والصناعات" وذلك برعاية مدير عام الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية د.ماهر شامية، واشراف مدير دائرة صحة البيئة والسلامة المهنية المهندس خالد الطيبي ومشاركة رؤساء الأقسام المركزية ورؤساء اقسام المناطق وجميع موظفي الدائرة.

وأثنى د. شامية على الجهد الدؤوب الذي تقوم به دائرة صحة البيئة في سبيل تعزيز الصحة العامة للمواطنين، مشيرا الى تفوقهم المستمر في انجاز الخطة التشغيلية السنوية، والعديد من الأنشطة المختلفة.

ومن جهته، تحدث المهندس الطيبي عن أهمية عمل دليل إجراءات في مجال صحة البيئة والسلامة المهنية، وذلك لتوحيد العمل بما يتوافق مع استراتيجية الوزارة بهذا الخصوص، وتقديم جهد موحد ذو مواصفات اجرائية موحدة.