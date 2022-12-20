العدل تناقش اعتماد نظام مالي للنقابات

غزة-الرأي

ناقشت كل من دائرتي المالية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية وممثلين عن دائرة النقابات والجمعيات التابعة للإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة بوزارة العدل إعداد نظام مالي خاص بالنقابات.



جاء ذلك بناء على قرار وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة بتشكيل لجنة خاصة بالنظام المالي للنقابات برئاسة أ. آمنة المدهون مدير دائرة المالية وعضوية: أ. غدير مطير من المالية و عضوية أ. محمود أبو كميل وأ.دعاء بُرهُم من دائرة النقابات.



وتباحث أعضاء اللجنة اليوم خلال اللقاء الأول مسودة الدليل الموحد للنقابات حيث تشرف وزارة العدل على 45 نقابة عاملة في قطاع غزة وتم مؤخراً اعتماد نموذج نظام أساسي لكافة النقابات، وسيجري اعتماد نظام مالي موحد لها يعمل على تسهيل عمل الوزارة الرقابي على النقابات.

