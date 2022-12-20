طوارئ مجمع الشفاء تقدم خدماتها لقرابة (26) ألف مريض خلال نوفمبر

غزة-الرأي

أفاد مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية، أن (26) ألف مريض استفادوا من خدمات أقسام الطوارئ التي يقدمها المجمع خلال شهر نوفمبر الماضي، كما وتم دخول "3005" حالات منهم لاستكمال العلاج في الأقسام الداخلية، مبيناً أن طوارئ مستشفى الجراحة استقبل "14527" مريضا، فيما استقبلت طوارئ مستشفى الباطنة "8476" مريض، كما وبلغ عدد حالات دخول طوارئ مستشفى الولادة "2892" حالة.

وأشاد د. أبو سلمية بالجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الصحة وإدارة المجمع لترميم وتوسعة الطوارئ بما يساهم في تجويد الخدمة وتقديمها بأفضل صورة تليق بأنباء شعبنا، مقدما شكره الكبير لجميع الطواقم العاملة بالمجمع التي تعمل دون كلل أو ملل لخدمة المرضى.