التنمية الاجتماعية تنظم يوم ترفيهي لأبناء نزلاء مراكز التأهيل والإصلاح

غزة-الرأي

نظمت الإدارة العامة للأسرة والمرأة - دائرة الأسرة والطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية يوما ترفيهيا لأبناء نزلاء مراكز التأهيل والإصلاح ،نفذته الجمعية الفلسطينية لهواة الصيد والرياضات البحرية ،بحضور مدير عام الأسرة والمرأة د. محمد العرعير ،ومدير عام العلاقات العامة والإعلام د. حسام الدجني ،وعدد من أبناء السجناء في محافظة غزة.



بدوره أكد العرعير أن هذا اليوم جاء من باب التخفيف عن هذه الشريحة التي تحتاج للرعاية والاهتمام ،وبين أن وزارته تعمل جاهدة للتخفيف عن أبناء النزلاء في كافة محافظات قطاع غزة ،إيمانا منها بضروة مساندة هذه الشريحة وتقديم الرعاية الشاملة لها .

