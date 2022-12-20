العدل تنعي الأسير الشهيد "أبو حميد" مؤكده أنه مسيرته النضالية تدرّس للأجيال

غزة-الرأي

نعت وزارة العدل للشعب الفلسطيني المناضل الأسير الشهيد ناصر أبو حميد الذي استشهد اليوم الثلاثاء في مشافي الاحتلال الإسرائيلي مقيداً بعد معاناته لوقت طويل مع مرض السرطان القاتل دون تمكينه من تلقي العلاج، ودون الإفراج عنه رغم مطالبات ذويه المتكررة ونداءات حقوقية مستمرة.



وأكدت الوزارة أن الشهداء الأسرى ليسوا أرقاماً بل هم أساطير نضالية تدرس لأجيال التحرير القادمة، ويجب ألا تضيع أمجادهم مع مرور الزمن.



وحمّلت الوزارة الاحتلال الإسرائيلي وسلطات سجونه المتجبرة المسؤولية التامة عن ارتقاء الشهيد أبو حميد مشددة على أن جريمة الإهمال الطبي الممنهجة ضد الأسرى بمثابة جريمة إعدام تستوجب العقاب الموازي لمرتكبيها، وهي جريمة ضد الإنسانية تنتهك كافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي تنص على حقوق الأسرى في تلقي الرعاية الصحية اللازمة.، مطالبة بضرورة محاكمة قادة الاحتلال لارتكابهم جرائم تصنف كجرائم حرب.

وتقدمت الوزارة من والدة الشهيد أبو حميد بأحر التعازي والمواساة مؤكدة أنها قدمت لفلسطين ثمرة عمرها وفلذات كبدها جميعاً وأنها بحق سطرت أسطورة نضال لا تُنسى مع أبنائها.

جدير بالذكر أن الأسير أبو حميد هو شقيق شهيد وثلاثة أسرى وتم إفراغ منزله من الرجال بعد سجنهم جميعاً وبقيت والدته لوحدها طيلة الأعوام الماضية.

وكان الشهيد قد تعرض للاعتقال منذ طفولته ثم الإصابة بصورة حرجة في السادسة عشرة من عمره إلى أن تم اعتقاله في عام 2002 وقامت محاكم الاحتلال بإصدار حكم بالغ ضده وصل لسبع مؤبدات و50 سنة ليصاب في سجون الاحتلال العام الماضي 2021 بسرطان الرئة ولم يقم الاحتلال الإسرائيلي بعلاجه ليعلن عن استشهاده اليوم الثلاثاء.



