وكالة الرأي الفلسطينية "حماد" يؤكد على حوسبة الخدمات الإدارية الصحية وكالة الرأي الفلسطينية الدعليس: إطلاق اسم الشهيد أبو حميد على إحدى المدارس بغزة وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تعقد الاجتماع الأول للجنة تقييم أفضل مبادرة خيرية فردية وكالة الرأي الفلسطينية كشف المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح غداً وكالة الرأي الفلسطينية وفد من وزارة العمل يزور معرض الطبق الخيري بمعهد الأمل للأيتام وكالة الرأي الفلسطينية العدل تنعي الأسير الشهيد "أبو حميد" مؤكده أنه مسيرته النضالية تدرّس للأجيال وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة الاقتصادية بالتشريعي تتفقد مصادر المياه الجوفية ومحطات التحلية وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تنظم يوم ترفيهي لأبناء نزلاء مراكز التأهيل والإصلاح وكالة الرأي الفلسطينية طوارئ مجمع الشفاء تقدم خدماتها لقرابة (26) ألف مريض خلال نوفمبر وكالة الرأي الفلسطينية العدل تناقش اعتماد نظام مالي للنقابات
أخبار » الأخبار الحكومية

وفد من وزارة العمل يزور معرض الطبق الخيري بمعهد الأمل للأيتام

20 كانون أول / ديسمبر 2022 01:23

111
111

غزة-الراي 
زار وفد من وزارة العمل ممثلاً بوكيل الوزارة م. إيهاب الغصين وبرفقة رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام أ. منال الحتة، وعدد من الموظفات معرض الطبق الخيري الذي نظمه فريق الخير للجميع في معهد الأمل للأيتام.


وضم المعرض العديد من الزوايا المختلفة ما بين مأكولات ومشروبات وألبسة صوفية ومطرزة ومشغولات الصابون والشموع والمكرميات، والحاجيات الرمزية كالهدايا والتحف الفنية المنقوشة، وغيرها.


وأثنى م. الغصين على المعرض، داعياً للمزيد من هذه المعارض التي من شأنها تحفيز الجميع من أجل الخير.


وعبر م. الغصين عن دعمه للنساء العاملات وأمهات الأيتام عبر تلك المشاريع الخيرية والريادية والتي تمنح العزيمة والإرادة لكل أم قررت أن تعمل وتخدم نفسها.


وعلى هامش المعرض، التقى الغصين بأمين سر معهد الأمل للأيتام أ. محمد المجدلاوي، وأ. إياد المصري مدير المعهد، مقدماً شكره الجزيل على دعمهم المستمر للأيتام واحتضان المعارض الخيرية التي من شأنها تحفيزهم، كما تفقد روضة وحضانة يا هلا التابعة للمعهد.


ورحب أ. المجدلاوي بوفد الوزارة، مشيداً بدورهم الداعم لكل فئات المجتمع بمن فيهم الأيتام على وجه الخصوص.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

باحثون يوصون: تجريم التطبيع مع الاحتلال ودعم المقاومة الفلسطينية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟