وفد من وزارة العمل يزور معرض الطبق الخيري بمعهد الأمل للأيتام

غزة-الراي

زار وفد من وزارة العمل ممثلاً بوكيل الوزارة م. إيهاب الغصين وبرفقة رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام أ. منال الحتة، وعدد من الموظفات معرض الطبق الخيري الذي نظمه فريق الخير للجميع في معهد الأمل للأيتام.



وضم المعرض العديد من الزوايا المختلفة ما بين مأكولات ومشروبات وألبسة صوفية ومطرزة ومشغولات الصابون والشموع والمكرميات، والحاجيات الرمزية كالهدايا والتحف الفنية المنقوشة، وغيرها.



وأثنى م. الغصين على المعرض، داعياً للمزيد من هذه المعارض التي من شأنها تحفيز الجميع من أجل الخير.



وعبر م. الغصين عن دعمه للنساء العاملات وأمهات الأيتام عبر تلك المشاريع الخيرية والريادية والتي تمنح العزيمة والإرادة لكل أم قررت أن تعمل وتخدم نفسها.



وعلى هامش المعرض، التقى الغصين بأمين سر معهد الأمل للأيتام أ. محمد المجدلاوي، وأ. إياد المصري مدير المعهد، مقدماً شكره الجزيل على دعمهم المستمر للأيتام واحتضان المعارض الخيرية التي من شأنها تحفيزهم، كما تفقد روضة وحضانة يا هلا التابعة للمعهد.



ورحب أ. المجدلاوي بوفد الوزارة، مشيداً بدورهم الداعم لكل فئات المجتمع بمن فيهم الأيتام على وجه الخصوص.

