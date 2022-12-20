"الشباب والثقافة" تعقد الاجتماع الأول للجنة تقييم أفضل مبادرة خيرية فردية

غزة-الراي

عقدت الهيئة العامة للشباب والثقافة، الاجتماع الأول للجنة التقييم الخاصة بجائزة أفضل مبادرة فردية على مستوى قطاع غزة، والتي تنفذها تحت رعاية معالي رئيس متابعة العمل الحكومي الأستاذ عصام الدعاليس.



وحضر الإجتماع المدير العام للشباب في الهيئة ورئيس اللجنة الأستاذ جمال العقيلي، إضافة إلى ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الداخلية والأمن الوطني، المكتب الاعلامي الحكومي.



وإفتتح العقيلي الاجتماع بالحديث حول المسابقة، لافتًا إلى أنها تأتي تقديرًا للجهود التي بذلها النشطاء ورواد المبادرات الخيرية الفردية والتي كان لها دور مهم في تحسين واقع الحياة في المجتمع الفلسطيني، وخدمة شرائح واسعة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه تقدم للتنافس على الجائزة 78 مبادرًا

وتم خلال الاجتماع اعتماد معايير تقييم طلبات الترشح للجائزة وهي القيمة المالية للمبادرة ومجالها، وأعداد المستفيدين منها وآلية إختيارهم، وإستدامة والمبادرة وأثرها وإنتشارها الجغرافي، والسيرة الذاتية للمبادر، وسلامة الاجراءات الإدارية والمالية للمبادرة، والشركاء في تنفيذ المبادرة.



يذكر أنه سيتم منح الفائز بالمركز الأول جائزة مالية قيمتها 1500 دولار، وجائزة 1000 دولار للمركز الثاني، و500 دولار للمراكز الثالث.

