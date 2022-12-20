الدعليس: إطلاق اسم الشهيد أبو حميد على إحدى مدارس غزة

غزة - الرأي:

أعلن رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس عن إطلاق اسم الشهيد الأسير ناصر أبو حميد الذي ارتقى فجر اليوم الثلاثاء في سجون الاحتلال الإسرائيلي نتيجة الإهمال الطبي المتعمّد، على إحدى المدارس في قطاع غزة.

وقال الدعليس إن تلك الخطوة تأتي إكرامًا للشهيد أبو حميد، ولتبقى قضية الأسرى حاضرة في أذهان شعبنا وطلابنا، مُدينًا بشدّة جريمة الاحتلال بحقه.

كذلك أعلن الدعليس وبمناسبة يوم المعلم، عن صرف الربع الرابع من مكافأة امتحان الثانوية العامة 2021م بعد رواتب الموظفين عن شهر ديسمبر الحالي مباشرة، وتخصيص 10 رحلات عمرة للمعلمين والمعلمات المتميزين على أن يتم اختيارهم وفق معايير تضعها وزارة التربية والتعليم.

وأكد الدعليس أنّه طلب من وكيل وزارة المالية كشفًا بكل الاستحقاقات المالية للمعلمين والمعلمات واتفق معه على جدولة هذه الأموال وصرفها، مضيفا "هذا حقكم وحقكم أكبر من ذلك".

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس متابعة العمل الحكومي في الحفل السنوي الذي نظمته وزارة التربية والتعليم بمناسبة يوم المعلم الفلسطيني في قاعة "رشاد الشوا" غربي مدينة غزة.

وأشاد الدعليس بالدور الأسطوري الذي يبذله المعلمون والمعلمات في تنشئة الأجيال الصاعدة على الأخلاق والفضائل وحب الأوطان والمقدسات والحنين لأراضي الآباء والأجداد، إضافة للقيم الإنسانية والأعراف المجتمعية، لافتًا إلى أنّ رسالة معلمي ومعلمات فلسطين تجاوزت حدود المهام الاعتيادية من نقل للمعارف والعلوم إلى مواكبة التطورات والتغيرات.

وأوضح الدعليس أنّ متابعة العمل الحكومي لم تدخرْ جهدًا في سبيل دعم قطاع التعليم وكوادره قدرِ الاستطاعة، موضحا أن وزارة التربية والتعليم العالي انطلقت في عمل حثيث لتطوير المناهجِ والنهوض بالأنظمة التعليمية، وتشجيع النشاطات اللامنهجية والإبداعية المحفزة، كما تمّ افتتاح وتجهيز عشرات المدارسِ وتزويدِها بالاحتياجات والبنية اللازمة.

ولفت إلى أنّ معلمي ومعلمات قطاع غزة قد حصدوا جملة من الجوائز الدولية الهامة في مجالات التربية والتعليم والتكنولوجيا خلال مشاركتهم في مسابقات دولية في مؤشر على مدى تألّقهم وتميّزهم، مشيرا أيضًا إلى الكوادر التعليمية التي تمّ إيفادها للعمل في البلدان العربية والأجنبية والتي كان آخرها استقطاب الأشقاء في دولتي قطر والكويت لمئاتِ الكوادر التعليمية الغزية.

وتابع "استثمر هذه الفرصة لتهنئة معلمينا الفلسطينيين المغتربين بمناسبة يوم المعلم الفلسطيني، وأقول لهم إنّ وجودكم في سُبلِكم التي سلكتموها لدليلٌ واضحٌ على مدى جودة ورُقيّ عطاء المعلم الفلسطيني"، متوجهًا بالتحية للمعلمين والمعلمات في كل ربوع فلسطين، ومعربًا عن فخره بأنّه كان مُعلِّمًا وسلك هذا الدرب المضيء.

وشهدت نهاية الاحتفال تكريم نقابة المعلمين لرئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس على جهوده واهتمامه الكبير في دعم قطاع التعليم، فيما شارك الدعليس في تكريم المعلمين والمعلمات المتميزين لعام 2022م وتكريم عدد من العاملين في وزارة التربية والتعليم ومدراء مناطق تعليمية.