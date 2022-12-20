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"حماد" يؤكد على حوسبة الخدمات الإدارية الصحية

20 كانون أول / ديسمبر 2022 02:09

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غزة-الرأي

 أكد أ. محمود حماد مديرا عام الشؤون الإدارية بالصحة ، على أهمية تقييم نسبة الإنجاز في الخطة التشغيلية للعام 2022 ومراجعة الأنشطة والبرامج الخاصة بكل دائرة بما يحقق تطوير الخدمات وتجويد الأداء ورفع كفاءة الطواقم العاملة خلال لقائه بمديري الدوائر صباح اليوم.

وشدد أ. حماد على ضرورة إنجاز المسودة النهائية لدليل الإجراءات الخاص بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والذي يشكل مرجعاً هاماً للموظفين موضحاً فيه سياسات وآليات تنفيذ المعاملات، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على دقة وسرعة الخدمات المقدمة.

ونوه خلال اجتماعه على أهمية التزام الموظفين بارتداء الزي الرسمي والبطاقة التعريفية ولا سيما سائقي النقل والمواصلات في الإدارة العامة للشؤون الإدارية.

وتابع عملية تنفيذ الحوسبة الإلكترونية للتبرعات والقومسيون الطبي والمخازن خلال مدة زمنية محددة بالتوافق مع الإدارة العامة للحاسوب وتكنولوجيا المعلومات والتي سيكون لها الأثر الكبير في توفير الوقت والجهد وزيادة مستوى التنسيق والمتابعة بما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمات المقدمة في الوزارة.

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