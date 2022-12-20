وكالة الرأي الفلسطينية قطر: نجاح المونديال نتاج عمل كبير دام 12 عامًا وكالة الرأي الفلسطينية حماس تدعو إلى تعزيز التضامن مع شعبنا ودعم صموده وكالة الرأي الفلسطينية الأسير أبو حميد.. آخر ضحايا الإهمال الطبي في سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية "حماد" يؤكد على حوسبة الخدمات الإدارية الصحية وكالة الرأي الفلسطينية الدعليس: إطلاق اسم الشهيد أبو حميد على إحدى مدارس غزة وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تعقد الاجتماع الأول للجنة تقييم أفضل مبادرة خيرية فردية وكالة الرأي الفلسطينية كشف المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح غداً وكالة الرأي الفلسطينية وفد من وزارة العمل يزور معرض الطبق الخيري بمعهد الأمل للأيتام وكالة الرأي الفلسطينية العدل تنعي الأسير الشهيد "أبو حميد" مؤكده أنه مسيرته النضالية تدرّس للأجيال وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة الاقتصادية بالتشريعي تتفقد مصادر المياه الجوفية ومحطات التحلية
أخبار » الرياضة و الملاعب

مونديال قطر: تسجيل 26 ألفا و425 حركة جوية خلال البطولة

20 كانون أول / ديسمبر 2022 03:40

طيران قطري
طيران قطري

وكالات-الرأي:

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر، اليوم الثلاثاء، تسجيل 26 ألفا و425 حركة جوية خلال بطولة كأس العالم 2022، عبر مطاري حمد والدوحة الدوليين.

وبحسب بيان للهيئة، شهدت الحركة الجوية في مطاري حمد والدوحة الدوليين كثافة تشغيلية خلال البطولة، حيث سيرت العديد من شركات الطيران الخليجية رحلات مكوكية إلى دولة قطر، بالإضافة إلى العديد من الرحلات الإضافية من باقي دول العالم.

وقامت العديد من شركات الطيران العالمية، ومنها لوفتهانزا الألمانية والخطوط الجوية الفرنسية والفنلندية والملكية الهولندية، بالإضافة إلى شركات طيران من أميركا الجنوبية وإفريقيا، بتسيير رحلات نظامية وعارضة إلى قطر، ما أدى إلى كثافة تشغيلية بين الدوحة وباقي دول العالم.

ووضعت إدارة الملاحة الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني، اختبار خطط الطوارئ التشغيلية البديلة لضمان عدم حدوث أي ارتباك في إدارة الحركة الجوية خلال فترة تنظيم البطولة.

وجاء ذلك في إطار ضمان تقديم تجربة سفر فريدة للزوار، وتعريف العالم أجمع بالتطور الكبير الذي تشهده دولة قطر في قطاع الطيران المدني، حسب البيان ذاته.

واستقبلت الدوحة أكثر من 1.4 مليون زائر من أنحاء العالم خلال "كأس العالم فيفا قطر 2022"، التي انطلقت منافساتها في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، واختتمت يوم الأحد الماضي.

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء قطر "قنا"، بلغ إجمالي الحضور الجماهيري لمباريات البطولة قرابة 3.4 ملايين مشجع.

وتجاوز متوسط حضور المباراة الواحدة 53 ألف مشجع، بطاقة استيعابية إجمالية تجاوزت 96 بالمئة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

باحثون يوصون: تجريم التطبيع مع الاحتلال ودعم المقاومة الفلسطينية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟