أسعار المنتجات الزراعية بأسواق غزة اليوم

نشرت وزارة الزراعة في غزة، اليوم الأربعاء، متوسط أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية، بحيث لا تزيد عن الأسعار المدونة أدناه للمستهلك.
باحثون يوصون: تجريم التطبيع مع الاحتلال ودعم المقاومة الفلسطينية
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21 كانون أول / ديسمبر 2022 08:32
غزة - الرأي
نشرت وزارة الزراعة في غزة، اليوم الأربعاء، متوسط أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية، بحيث لا تزيد عن الأسعار المدونة أدناه للمستهلك.
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