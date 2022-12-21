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كشف تنسيقات السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

21 كانون أول / ديسمبر 2022 08:49

بوابة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة
بوابة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة

غزة – الرأي:

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الخميس (22 ديسمبر).

ودعت الهيئة الواردة أسمائهم في الكشف التواجد الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.

 

 

 

 

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