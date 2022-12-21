كشف تنسيقات السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الخميس (22 ديسمبر).
ودعت الهيئة الواردة أسمائهم في الكشف التواجد الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.
عاجل |
21 كانون أول / ديسمبر 2022 08:49
09:45الوطني الأولمبي ينهي استعداداته لمقابلة نظيره الأردني وديا
09:43فوز اتحاد جباليا والسّلام وشباب الزيتون والشافعيّ والعطاء والعودة
09:15الاحتلال يقرر عدم تسليم جثمان الأسير الشهيد ناصر أبو حميد
09:30هلام كهربائي ..طريقة جديدة للشفاء من الإصابات التي يصعب علاجها!
09:17حيلة بسيطة في نظام أندرويد تعمل على زيادة عمر البطارية