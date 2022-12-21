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فوز اتحاد جباليا والسّلام وشباب الزيتون والشافعيّ والعطاء والعودة

21 كانون أول / ديسمبر 2022 09:43

فوز اتحاد جباليا والسّلام وشباب الزيتون والشافعيّ والعطاء والعودة
فوز اتحاد جباليا والسّلام وشباب الزيتون والشافعيّ والعطاء والعودة

 حقق نادي الاتحاد بجباليا فوزاً ثميناً على نظيره الجزيرة بنتيجة 3-2 على ملعب بيت لاهيا في ختام لقاءات الأسبوع الثاني في دوري الدرجة الثالثة في فرع غزة والشمال، وفي لقاء آخر فاز نادي السّلام على منافسه المشتل، بنتيجة 2-صفر على ملعب بيت حانون البلديّ.

وفي لقاء ثالث، فاز شباب الزيتون على الشمس، بنتيجة 1-صفر على ملعب جباليا، أمّا في فرع الوسطى والجنوب، فاز الترابط على الشافعي، بنتيجة 8-صفر على ملعب رفح البلديّ، وتفوق العطاء على أهلي البريج بنتيجة 3-صفر على ملعب خانيونس البلديّ، فيما فاز العودة على المصدر 2-1 على ملعب خدمات رفح.

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