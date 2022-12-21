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الوطني الأولمبي ينهي استعداداته لمقابلة نظيره الأردني وديا

21 كانون أول / ديسمبر 2022 09:45

الوطني الأولمبي ينهي استعداداته لمقابلة نظيره الأردني وديا
الوطني الأولمبي ينهي استعداداته لمقابلة نظيره الأردني وديا

 أنهى المنتخب الوطني الأولمبي، تدريباته لمواجهة شقيقه الأردني وديا، عند الساعة الثالثة بتوقيت القدس، (4 بتوقيت عمّان) من عصر غد الثلاثاء على ملعب البتراء. 

  وكان الفدائي الأولمبي قد وصل إلى الأردن أمس الأحد، لإقامة معسكر تدريبي في سياق الحفاظ على الاستمرارية، واكتشاف لاعبين جدد من أجل الاستحقاقات القادمة. 

  وأجرى المنتخب اليوم حصة تدريبية على ملعب السلط بحضور 21 لاعبا، تحت قيادة المدير الفني إيهاب أبو جزر، وركزت على الجوانب البدنية والفنية، تحضيرا لمباراة الثلاثاء. 

  وينتهي المعسكر يوم الجمعة المقبل بمباراة ثانية مع الأولمبي الأردني.

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