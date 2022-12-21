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رونالدو ومارتينيز على رأس تشكيلة الأسوأ في المونديال

21 كانون أول / ديسمبر 2022 09:51

رونالدو ومارتينيز على رأس تشكيلة الأسوأ في المونديال
رونالدو ومارتينيز على رأس تشكيلة الأسوأ في المونديال

اختير كريستيانو رونالدو ضمن تشكيلة الأسوأ في كأس العالم (قطر 2022) من الناحية الإحصائية، بعد أن عانى من وقت عصيب مع المنتخب البرتغالي.

وسجل رونالدو هدفا واحدا لبلاده في المونديال (من ركلة جزاء)، وأبقاه المدرب فرناندو سانتوس على مقاعد البدلاء في ثمن النهائي أمام سويسرا، والخسارة المفاجئة بربع النهائي أمام المغرب.

ووضع موقع الإحصاءات "سوفاسكور" رونالدو كجزء من أسوأ فريق في كأس العالم، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل".

وتم اختيار رونالدو في التشكيلة، بعد أن حاز على علامة 6.46.

ويشترك البرتغالي في خط الهجوم مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، الذي رفع الكأس بعد فوزه على فرنسا بركلات الترجيح.

وحصل مارتينيز، الذي فشل في تسجيل أي هدف خلال 148 دقيقة بالبطولة، على تقييم 6.35.

وجاء في التشكيل "حارس مرمى السنغال إدوارد ميندي، إلى جانب مواطنه عبدو ديالو، والأمريكي سيرجينو ديست، وكاميل جليك وبارتوش بيريزينسكي من بولندا".

وتم اختيار الأستراليين جاكسون إيرفين وماثيو ليكي في خط الوسط، إلى جانب الكوري الجنوبي هوانج إن-بوم، والسويسري روبن فارجاس.

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