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"الدفاع المدني" يفتتح دورة في أنظمة السلامة لمهندسيه

21 كانون أول / ديسمبر 2022 10:31

غزة- الرأي

افتتحت إدارة الأمن والسلامة في مديرية الدفاع المدني،  دورة تدريبية لمهندسيها حول أنظمة السلامة والوقاية وفقًا للكود الأمريكي.

وأوضح مدير إدارة الأمن والسلامة بالدفاع المدني د. محمد المغير، أن الدورة تهدف للخروج بتوصيات للعمل على موائمة أنظمة الوقاية والسلامة مع الأنظمة العالمية، وفقا لبيئة قطاع غزة.

ولفت إلى أنه يشارك في الدورة التي هي بواقع 20 ساعة تدريبية نظري وعملي، 25 مهندسًا من الدفاع المدني واثنين من هيئة المواصفات والمقاييس.

وذكر المغير أن المشاركين في الدورة سيتعرفون على أجهزة الإطفاء اليدوية، وأنظمة التحكم بالدخان، وأنظمة إطفاء الغمر المائي، وأنظمة إطفاء خزانات الوقود، وكذلك تصميم خزانات وعبوات المواد الخطرة، وأنظمة الإطفاء من الحريق، وكود البناء والسلامة.

وأضاف مدير إدارة الأمن والسلامة أنه يتخلل الدورة زيارة لمختبر "فحص وتصميم أنظمة الإطفاء" في غزة، مبينًا أنه سيتم اختتام الدورة بورشة لمناقشة كيفية موائمة أنظمة السلامة في غزة مع الأنظمة العالمية.

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