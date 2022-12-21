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وزارة التنمية تكرم أحد موظفيها لبلوغه سن التقاعد

21 كانون أول / ديسمبر 2022 11:10

وزارة التنمية تكرم أحد موظفيها لبلوغه سن التقاعد
وزارة التنمية تكرم أحد موظفيها لبلوغه سن التقاعد

غزة- الرأي

كرمت وزارة التنمية الإجتماعية ممثلة بالإدارة العامة للمديريات أحد موظفي مديرية التنمية الإجتماعية بمحافظة غزة الزميل عماد دلول لبلوغه سن التقاعد .

وشارك في التكريم كلا من أ. حازم فضل جعفر نائب مدير عام المديريات  و وائل مرزوق الخور مدير مديرية التنمية الإجتماعية بمحافظة غزه وعاطف عايش نائب مدير المديرية وأ. أحمد العبادلة مدير المكتب الفرعي.

جاء ذلك، بحضور كلا من رؤساء الأقسام والموجهين المهنيين و طاقم موظفي مديرية التنمية الإجتماعية بمحافظة غزة.

وفي بداية الإحتفال رحب الخور بالحضور جميعاً وبالوفد المشارك بتكريم الزميل المتقاعد وأثنى عليه وعلى فترة عمله.

من جهته، تقدم جعفر في بداية كلمته بالشكر والتقدير لموظفي مديرية التنمية الإجتماعية على الجهود المقدرة التي ماسوها ويمارسونها في خدمة سكان محافظة غزه لاسيما الجهود الكبيرة التي قاموا بها خلال فترة تحديث السجل الاجتماعي عبر برنامج تعزيز الحماية الإجتماعية وخلال فترة الطوارئ الأخيرة التي تمثلت في عدوان أغسطس 2022.

ودعا جعفر إلى شحذ الهمم خلال الفترة القادمة لمواجهة طوارئ موسم شتاء 2023. 

وأشاد بالزميل المتقاعد وبعمله المتفاني طوال سنوات عمله وتنقله ما بين الأقسام والمكاتب والأعمال المختلفة متقدما له بأجمل عبارات الثناء والعرفان للفترة التي قضاها ضمن فريق عمل مديرية التنمية الإجتماعية بمحافظة غزه وأختتم الإحتفال بتقديم دروع تكريمية و هدايا للموظف بمناسبة بلوغه سن التقاعد.

وزارة التنمية تكرم أحد موظفيها لبلوغه سن التقاعد 319829686_1175913039956397_6188211985062009875_n
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