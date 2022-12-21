"المجلس الأعلى للرياضة" ينظم بطولة كرة الطاولة للجامعات

غزة- الرأي

نظم المجلس الأعلى للشباب والرياضة بطولة كرة الطاولة للجامعات والكليات، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي واتحاد كرة الطاولة، وأعلنت اللجنة المنظمة عن انطلاق البطولة يوم الاثنين المقبل في الجامعة الإسلامية بغزة.

وكانت اللجنة المنظمة أجرت قرعة البطولة بحضور رئيس قسم الأنشطة الطلابية في التعليم العالي خالد الجرجاوى، ومن اتحاد اللعبة محمد صمامة، ومندوبي (١٢) جامعة ومعهد المشاركين في البطولة.

وأوضح نبيل عواجة مدير. وحدة الرياضة بالمجلس أن البطولة تأتي ضمن برامج المجلس التي تستهدف تنشيط ممارسة الرياضة وتحفيز الطلاب في الجامعات على خوض البطولات واكتشاف المواهب.

كما أشار عواجة إلى أن المجلس يساهم في رعاية العديد من الأنشطة الرياضية ويفتح باب التعاون مع المؤسسات والوزارات ويدعم الاتحادات الرياضية في إطار العمل المشترك لخدمة الرياضة الفلسطينية.