السياحة تستقبل السفير الهولندي لزيارة المناطق الأثرية

غزة- الرأي

استقبلت وزارة السياحة والآثار السفير الهولندي ميشيل رينتينار وكاهن رعية العائلة المقدسة الاب جبرائيل رومانيلي في زيارة لدير القديس هيلاريون والكنيسة البيزنطية ووفداً مرافقاً لهما، هدفت الزيارة للاطلاع على آخر المستجدات عن حالة الكنيسة، والتأكيد على استمرارية التواصل الرسمي مع الوزارة.

وأطلعت الوزارة الوفد على الجهود المبذولة بالشراكة مع المؤسسات الدولية والخبراء الدوليين في الحفاظ على المواقع والمقتنيات الأثرية، والتوعية المنعكسة من ذلك على المجتمع والتعريف بالإرث الحضاري الأصيل الذي تسعى الوزارة لإيصاله للطبقات المختلفة في المجتمع.

وبين مدير عام الآثار والتراث الثقافي بوزارة السياحة الدكتور/ جمال أبوريدة أن الزيارة كانت مثمرة فيما أبدى الوفد سعادته بذلك، وتعد هذه الزيارة واحدة من أكثر من 80 زيارة لوفود أشرفت الوزارة على استقبالهم في المواقع الأثرية شملت قناصل وسفراء الدول الأوربية و منظمات وهيئات عالمية وعلى رأسها اليونسكو ، مبينا ان الزيارات تعزز الاهتمام الدولي بالحضارة الفلسطينية، وتساند دعم وتمويل مشاريع التنقيب والكشف الأثري والحفاظ على المعالم التاريخية الفلسطينية .

من جانبه، أشاد الوفد بجهود الوزارة وأكد على ديمومة التواصل المستمر مع الاتحاد بما يقدم صورة كاملة عن حالة الأديرة والكنائس والمعالم الأثرية المتنوعة والتي تحافظ على امتداد التاريخ والحضارات وتبرهن على الحقب التي تركت بصمتها في فلسطين.