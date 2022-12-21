" مدوخ": المؤتمر الحكومي العمل عن بعد يمثل خطوة هامة في دعم العمل

غزة- الرأي

شارك م. سهيل مدوخ وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فعاليات المؤتمر الحكومي الأول "العمل عن بعد آفاق وتطلعات"، والذي نظمته وزارة العمل والمجلس الوطني للعمل عن بعد برعاية لجنة متابعة العمل الحكومي.

جاء ذلك بحضور وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين، وشخصيات حكومية بارزة، ومؤسسات تعليمية وحاضنات الأعمال وشركات تقنية عاملة في مجال العمل عن بعد، وخبراء ومختصين من كافة القطاعات الحكومية والخاصة والاكاديمية والمجتمع المدني.

وشكر م. سهيل مدوخ وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزارة العمل والمجلس الوطني للعمل عن بعد لتنظيمهم هذه الفعالية، وكذلك المشاركين في الجلسات العلمية من ذوي الاختصاص والخبرة بما يزيد عن 20 مشارك في الجلسات العلمية.

وأكد م. مدوخ أن المؤتمر يمثل خطوة اضافية إلى الجهود الوطنية لتعزيز العمل عن بعد والعمل الحر، مشيراً أن المؤتمر يحمل رسالة الشراكة وقيمتها بين المؤسسة الحكومية وكافة الجهات والأطراف الفاعلة من القطاع الأكاديمي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وأن الجميع يسعى لهدف واحد وهو تعزيز العمل عن بعد وتعظيم الاستفادة منه.

وأضاف أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة في فلسطين عموماً وفي قطاع غزة خصوصاً وأهمها البطالة، حيث وصلت في قطاع غزة الى أكثر من 53% وبين الخريجين إلى 75%في ظل محدودية فرص العمل في القطاعين العام والخاص.

وأوضح أن الثورة التقنية المتسارعة أثرت على شكل سوق العمل وتغيير أولوياته ومتطلباته، والتي تعتمد بشكل رئيسي على رأس المال الفكري والمهارات، لافتاً أنه يجب العمل على تحويل التهديد الحالي إلى فرصة والدفع بما يلزم للاستثمار في الكادر البشري وفقا لمسارات واضحة لموائمة مؤهلات الخريجين مع متطلبات سوق العمل المحلي والاقليمي والدولي.

وتابع يجب استثمار الوظائف المتعلقة بالتكنولوجيا مثل البرمجة والتسويق الالكتروني والمحاسبة السحابية وغيرها من خلال تعهيد الأعمال والعمل عن بعد والعمل الحر لتخطي الحصار والعمل افتراضيا خارج حدود الوطن، مثمنا جهود المؤسسات التي تسعى لخلق واقع جديد من خلال تنافس الخريجين في مختلف الوظائف، وأن هذه المؤسسات تنوعت من جهات مانحة وقطاع خاص وجامعات وحاضنات أعمال في إطار تعزيز العمل عن بعد.

وواصل م. مدوخ أن لجنة متابعة العمل الحكومي اعتمدت اطارا استراتيجيا لعملها للأعوام (2022-2024) تضمن (3) محاور ضمن (13) أولوية و (67) هدف استراتيجي، وأن المحاور تضمنت تعزيز قدرة المواطن الفلسطيني في الصمود والعيش بكرامة، التميز في الخدمة الحكومية والعمل بمقتضيات الحكم الرشيد، والتنمية المستدامة.

وبين أن اللجنة الحكومية حرصت من خلال استراتيجيتها وانسجاما تشجيع العمل الحر والعمل عن بعد، والتميز في الخدمة الحكومية والعمل بمقتضيات الحكم الرشيد العمل على ايجاد بيئة تنظيمية وقانونية مناسبة من خلال اعداد استراتيجية وطنية للعمل عن بعد، وتشكيل لجنة لمواءمة مؤهلات الخريجين مع متطلبات سوق العمل، و العمل على اعادة صياغة المسميات الوظيفية بما يتماشى مع التطورات الحديثة والمستجدة للوظائف، وتشكيل المجلس الوطني للعمل عن بعد، والبدء بإعداد بيئة تشريعية وتنظيمية للعمل عن بعد، وتعزيز الاقتصاد الرقمي واعداد استراتيجية له.

وذكر أن اللجنة الحكومية مولت مشروع "we start" لتطوير مهارات الخريجين التقنية والادارية للعمل عن بعد بتدريب اكثر من 210 خريج على تقنيات البرمجة، والتسويق الرقمي وكتابة المحتوى والمحاسبة السحابية وغيرها من التخصصات، وتنفيذ المشروع بالشراكة مع حاضنة الاعمال والتكنولوجيا وشركة فيجن بلس.

وفي ختام كلمته تطلع م. مدوخ أن يكون هذا المؤتمر رافعة للعمل الحر والعمل عن بعد، آملاً أن تكون المخرجات التوصيات العملية والمؤشرات طموحاً يقود الى المسار الصحيح للانطلاق نحو مأسسة العمل عن بعد، ومخرجات أفضل في قطاع العمل عن بعد ضمن رؤية واضحة لاختيار وتأهيل الكادر مرورا بالتشغيل ومن ثم انشاء الشراكات والشركات وصولا الى التميز بالمنتجات.

من جانب آخر أكد م. إيهاب الغصين وكيل وزارة العمل أن الواقع الصعب المفروض على قطاع غزة، هو الدافع الأكبر نحو توجيه السياسة الحكومية على كل الأصعدة للبحث عن الحلول التي تساهم في مآزره أبناء شعبنا الفلسطيني، وتساعده على الصمود والتحدي، وتعزز إمكانياته الاقتصادية.

وقال إن البحث عن حلول لمشكلة البطالة وتجاوز آثارها السلبية هو مسؤولية جماعية على جميع القطاعات الفاعلة حكوميا وأهليا وخاصا، مضيفاً أن استثمار الوسائل التكنولوجية الحديثة، والتوجه نحو الاقتصاد الرقمي يمكن أن يكون بادرة أمل نحو التخفيف والحد من تفاقم نسب البطالة والمساهمة في استدامة البيئة الاقتصادية الفاعلة.



وأوضح أن وزارته ترى في (العمل عن بعد) نهجاً جديداً نحو تشجيع حلول التشغيل المستدام وتعزيز الصمود لأبناء شعبنا خصوصا من فئة الشباب والخريجين، حيث كان شعارنا الذي أطلقناه على عام 2022م هو عام التمكين والتشغيل الذاتي.



كما ووجه الدعوة إلى جميع الشركاء محليا ودولياً وجهات التمويل خاصة لزيادة التمويل لبرامج ومشاريع العمل عن بعد والأنشطة التي تحقق الأهداف الخاصة بالخطة الاستراتيجية لتعزيز التوجه نحو العمل عن بعد.