الأوقاف تنظّم لقاءً لمناقشة واقع الوزارة وسبل تطوير العمل

غزة- الرأي

عقد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة د. عبد الهادي الأغا لقاءً؛ لمناقشة واقع الوزارة، وسبل تطوير العمل فيها، والتغلب على المعوقات مع المدراء العامين، ومدراء الدوائر والوحدات.

وبدوره استهل الأغا كلمته بتوجيه الشكر للحضور على دورهم في إنجاز خطوات مهمة جعلت للأوقاف مكانة راقية.

و أكد أن هذا اللقاء سيكون بشكل دوري، ليتم طرح كل ما هو جديد؛ من أجل تجويد الخدمات المقدمة للجمهور، ومناقشة أهم المشاكل ومعوقات العمل، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء سيعقبه عقد (مؤتمر موظفي وزارة الأوقاف الأول) لرسم ملامح التطور المطلوب خلال المرحلة المقبلة، من أجل الارتقاء بمكانة الوزارة، والعمل على رفعتها.

و نوّه الأغا إلى أن الاهتمام بالموظفين يفجّر لديهم الأفكار الإبداعيّة التي تنقل الوزارة إلى مكانة أخرى، مؤكدًا أن الأوقاف تحمل رسالة الدين، وتقوم بتبليغه، ونشره بين الناس.

وفي خاتمة كلمته قال الأغا:" أن مثل هذه اللقاءات تبني لدينا بنكًا من المقترحات التطويريّة ومستودعًا عظيمًا من الأفكار، وتسهم في توطيد العلاقات الأخويّة، وإضفاء روح الشراكة والتكامليّة بين موظفي الوزارة"، مستعرضًا أهم أهداف اللقاء والقواعد العامة التي تسهم في إرساء أسس النجاح على المدى البعيد، متمنيًا من الله عز وجل أن يكون اللقاء بمثابة انطلاقة حقيقيّة نحو تحقيق مزيد من النجاح والارتقاء.

وتخلّل اللقاء فتح باب طرح المقترحات والمشاركات؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مخرجات الملتقى.