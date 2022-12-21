"الجوجو" يضع حجر الأساس لمشروع إنشاء محكمة شرق خانيونس

غزة- الرأي

غزة- الرأي

وضع المجلس الأعلى للقضاء الشرعي حجر الأساس لمشروع إنشاء محكمة شرق خانيونس الابتدائية الشرعية، جاء ذلك برعاية وحضور الدكتور حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، رئيس المحكمة العليا الشرعية.

وتمت مراسم وضع حجر الأساس بتوقيع مذكرة تفاهم المشروع بين الجوجو، ورئيس بلدية بني سهيلا المهندس حمدان رضوان؛ وسط تواجد أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الشرعي وقضاة المحاكم الشرعية، ولفيف من أعيان المجتمع.

وقال الجوجو :" إن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي وهو يضع اليوم حجر الأساس لمحكمة شرق خانيونس؛ يضع أيضًا صوب ناظره مصلحة الناس كأولوية، واستقرار المجتمع كأساسٍ لعمله".

وأضاف، أن مشروع إنشاء محكمة شرق خانيونس جاء كترجمة عملية لاستشعار المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بوجود حاجة مجتمعية ومنفعة عامة تعود بإنشاء هذه المحكمة.

وأكد على أن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي وفي إطار خطته الاستراتيجية لعام 2023 أعد خطواتٍ عملية لإتمام مشروع إنشاء محكمة شرق خانيونس بصورةٍ نهائية خلال العام المُقبل.

كما بين أن تطوير هيكلية المحاكم الشرعية هو مساق رئيسي في استراتيجية المجلس الأعلى للقضاء الشرعي وخطته التشغيلية؛ فبجانب مشروع إنشاء محكمة شرق خانيونس هناك العديد من المشاريع التي تمت وأُخرى قيد الإعداد كإنشاء المحكمة العليا الشرعية.

وأكد على أن جملة مشاريع المجلس الأعلى للقضاء الشرعي سواء التي تمت أو قيد الإعداد؛ تُعبر في جوهرها عن إرادة القضاء الشرعي التي تتناغم مع إرادة الناس في ترسيخ حالة الاستقرار والأمن المجتمعي وفقًا لأصول الشريعة.

وتوجه بالشكر لأعضاء مجلس بلدي بني سهيلا ممثلًا برئيسه المهندس حمدان رضوان، وعموم أهالي بني سهيلا ومحافظة خانيونس على حفاوة الاستقبال والترحيب؛ مؤكدًا أن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي سيوفر كل الإمكانيات وسيذلل كافة العقبات لتجهيز المحكمة وأقسامها بالشكل النموذجي؛ والذي ييسر على المواطنين معاملاتهم.

يشار إلى أن محكمة شرق خانيونس الابتدائية الشرعية ستُلبي خدمات لأكثر من 150 ألف نسمة موزعين على بلدات شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.