"التنمية" تعلن معايير صرف الدفعة الـ 43 من المنحة القطرية

غزة - الرأي

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، معايير صرف الدفعة الـ 43 من المنحة القطرية.

وقالت الوزارة، إنه سيتم صرف الدفعة لكل من استلم المنحة أقل من 33 مرة ولا يستفيد من برنامج الشؤون الاجتماعية.

وذكرت أنه تم إضافة عدد من الحالات المستفيدة من الشؤون الاجتماعية التي استفادت من المنحة القطرية قبل عامين لمدة 7 مرات وذلك لمرة واحدة قابلة للتجديد على أن يكون حالتها فعالة لدى المنحة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إيقاف المسافرين المستفيدين من المنحة لحين عودتهم من السفر باستثناء المرضى ومرافقيهم، كما تم إيقاف صرف المنحة لمن ليس له رقم جوال لحين تعديل بياناته على برنامج الدخول الموحد، ومن لديه تصريح عمل بالداخل المحتل وحالته فعالة.

وكانت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة أعلنت عن بدء صرف المنحة غدا الخميس لنحو 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في محافظات قطاع غزة، بواقع 100 دولار لكل أسرة.